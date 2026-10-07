Sarıkamış\'ta KÖYDES toplantısında köylerin altyapı ihtiyaçları değerlendirildi

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2026 yılı Ekim ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçları ve yürütülen hizmetler ele alındı.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'ın yanı sıra Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Enis Aslantatar, köylerde vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşların taleplerinin de değerlendirildiği toplantıda, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Köy muhtarlarının da söz alarak kendi yerleşim yerlerinde yaşanan sorunları ve talepleri aktardığı toplantıda, köylerin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi. Muhtarların sahadan getirdiği taleplerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde ele alınması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

KÖYDES kapsamında ilçeye bağlı köylerde gerçekleştirilen çalışmaların mevcut durumu hakkında da bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hizmetler görüşüldü.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.