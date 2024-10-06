Sarıkamış'ta Kuşburnu Sezonu Başladı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kuşburnu Sezonu Başladı

Sarıkamış\'ta Kuşburnu Sezonu Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kuşburnu toplama sezonu başladı. Doğal ürünler sağlık için faydalı.

06.10.2024 08:33
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Sarıkamış'ta, 2 bin 500 rakımdaki ormanlık alan ve vadilerde doğal olarak yetişen kuşburnu toplanmaya başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, her yıl olduğu gibi bu yılda kuşburnu toplama sezonu başladı. Doğanın sunduğu bu doğal ürün, hem sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor. Kuşburnu, özellikle yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Sarıkamış'ın doğasında yetişen kuşburnunu, bölge halkı marmelat ve kaynatarak çay olarak kullanıyor.

Kuşburnu toplanmanın çok zor bir iş olduğunu ifade eden Furkan Turut, "Kuşburnu sezonu başladı. Kuşburnu topluyoruz. Bu sene baya bereketli, kuşburnunu topladıktan sonra evde güzelce marmelat yapıyoruz. Kurutuyorlar çay için, ayrı yeten hoşaf olarak ta kullanıyoruz. Gerçekten baya zor meşakkatli bir iş, ellerim param parça oldu" dedi.

Kuşburnu toplamak için sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden vatandaşlar, gün boyunca yoğun bir tempoyla çalışarak kuşburnu topluyor. Toplanan kuşburnular, marmelat, çay ve çeşitli doğal ürünler haline dönüştürülerek kullanılıyor.

Sarıkamış'ta kuşburnu toplama sezonu, aile bütçesine katkı sağlarken, hem de doğanın tadını çıkarmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta Kuşburnu Sezonu Başladı - Son Dakika

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