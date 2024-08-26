Sarıkamış'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Sarıkamış'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Sarıkamış\'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

26.08.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç, köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile "Muhtarlar Toplantısı"nda muhtarlarla bir araya geldi.

Sarıkamış'ta bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; ilçenin çeşitli sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda konuşan Kaymakam Enis Aslantatar, muhtarların yerel yönetimdeki kritik rollerine dikkat çekti. Aslantatar, vatandaşların taleplerini en iyi şekilde iletebilecek en önemli kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca muhtarlar çeşitli konularda söz aldı ve mahalle ve köylerindeki güncel ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dile getirdi. Özellikle altyapı eksikliklerinde yaşanan sıkıntılar ön plana çıktı. Muhtarlar, bu sorunların çözümü için acil müdahale edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Kaymakam Aslantatar ve Başkan Kılıç, muhtarların önerilerini not alarak, ilgili birimlerle işbirliği içinde bu konuları ele alacaklarını ve çözüm süreçlerinin hızlandırılacağını kaydettiler. Ayrıca, toplantının ardından belirlenen öncelikli sorunlarla ilgili olarak bir eylem planı oluşturulacağı da vurgulandı.

Öte yandan bu tür toplantıların, Sarıkamış'ın gelişimi ve vatandaşların yaşam standartlarının artırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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