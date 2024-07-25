Sarıkamış\'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

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Sarıkamış'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Enis Aslantatar başkanlık etti. Toplantıya Belediye Başkanı Serdar Kılıç, kurum ve daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Sarıkamış köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile düzenlenen "Muhtarlar Toplantısı"nın açılışında konuşan Kaymakam Aslantatar, devletin yatırımlarını anlattı. Aslantatar, köy ve mahallerde başta sıcak asfalt yol, köy içi kilitli parke taş yol, menfez, su depoları ve göletler yapıldığını, muhtarlarında yapılan yatırımlara sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Sarıkamış'ın Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinde birisi olduğunu ifade eden Aslantatar, Şehitler diyarı Sarıkamış'a hizmet etmek için herkesin üzerine düşen görevi en iyisiyle yapması gerektiğine dikkat çekti.

Kaymakam Enis Aslantatar, daha sonra muhtarların köy ve mahalleleriyle ilgili sorunları, talepleri dinledi. Toplantıda sorunlarının çözüm önerileri değerlendirildi. Muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. Sarıkamış'ta muhtarlar toplantısının her ay düzenli bir şekilde yapılacağı öğrenildi. - KARS