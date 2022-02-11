Üye Girişi
SarıkamışTurizm Derneği EMİTT fuarında - Son Dakika

SarıkamışTurizm Derneği EMİTT fuarında

11.02.2022 15:24
SarıkamışTurizm Derneği EMİTT fuarında

Sarıkamış Turizm Derneği bu yıl 24'üncü düzenlenen EMİTT Fuarında yerini aldı.

Sarıkamış Turizm Derneği bu yıl 24'üncü düzenlenen EMİTT Fuarında yerini aldı.

Başkan Serkant Aykul, EMITT Turizm Fuarı 24 yıldır, Türkiye'de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yaptığını ve turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı olduğunu belirtti.

EMİTT Turizm fuarında kendi standını açarak Sarıkamış turizminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Sarıkamış Turizm Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Serkant Aykul, "Bizler Sarıkamış Turizminin hak ettiği değeri bulabilmesi için EMİTT Turizm Fuarında profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere Sarıkamış'ın tanıtımını yaparak, yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilmek için görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Aykul, "Şehrimizde turizmi 12 aya yayabilecek destinasyonları oluşturmak amaçlı ön görüşmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde şehrimize gelecek turizm profesyonelleri ile yerinde değerlendirmeler yaparak ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - KARS

YORUMLAR
500

Türkiye, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SarıkamışTurizm Derneği EMİTT fuarında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:31:06. #1.12#
SON DAKİKA: SarıkamışTurizm Derneği EMİTT fuarında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement