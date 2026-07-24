Sarıkum\'da Doğa Temizliği Yapıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un önemli doğal mirasları arasında yer alan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda çevrenin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde, Sinop İl Özel İdaresinin destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nın kıyı şeridi ile çevresinde biriken atıklar ekipler tarafından tek tek toplandı. Gün boyu süren çalışmalarda özellikle sahile dalgalarla taşınan plastik, cam, metal ve çeşitli evsel atıklar çevreden uzaklaştırılarak doğal alan temizlendi.

Temizlik faaliyetinde toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Çalışma sayesinde hem kıyı şeridi daha temiz ve estetik bir görünüme kavuştu hem de bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının korunmasına katkı sunuldu. Yetkililer, bu doğal zenginliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için düzenli temizlik ve koruma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Açıklamada, doğal alanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Vatandaşlardan piknik ve gezi sonrası atıklarını doğaya bırakmamaları, çevre temizliği konusunda daha duyarlı davranmaları ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmaları istendi.