Sarıoğlan\'a Yeni Projeler İçin İstişare Toplantısı

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve Çiftlik Mahalle Muhtarı Mehmet Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u ziyaret ederek ilçeye yapılacak projelerle ilgili istişarede bulundu.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baki Ersoy, "Sarıoğlan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Ayyıldırım ve Çiftlik Mahalle Muhtarımız Sayın Mehmet Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ziyaretime teşrif ettiler. Ziyaret kapsamında, Sarıoğlan'ımıza kazandırılacak olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ile Hükümet Konağı projeleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Toplam 152 milyon 21 bin TL ihale bedeline sahip bu iki önemli yatırımın ihalesi, 5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu kıymetli yatırımların ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e ve Belediye Başkanımız Sayın Bekir Ayyıldırım'a şükranlarımı sunuyor; projelerin Sarıoğlan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ