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Sarıyer Kireçburnu Sahili'nde Restoranın Otopark Ücreti İddiası - Son Dakika
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Sarıyer Kireçburnu Sahili'nde Restoranın Otopark Ücreti İddiası

Sarıyer Kireçburnu Sahili'ne aracını park eden bir kadından iddiaya göre, karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti talep etti. Alanın restoran tarafından otopark olarak işgal edildiğini iddia eden kadın, Sarıyer Belediyesi'nden otopark işgaline karşı çözüm bulmasını istediği o anları sosyal medyada paylaştı.

Sarıyer Kireçburnu Sahili\'nde Restoranın Otopark Ücreti İddiası
02.01.2024 - 14:11,
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Sarıyer Kireçburnu Sahili'ne aracını park eden bir kadından iddiaya göre, karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti talep etti. Alanın restoran tarafından otopark olarak işgal edildiğini iddia eden kadın, Sarıyer Belediyesi'nden otopark işgaline karşı çözüm bulmasını istediği o anları sosyal medyada paylaştı.

İddiaya göre, Sarıyer Kireçburnu Sahili'ndeki fener mevkiine aracını park eden kadın sürücüden karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti istedi. Ödemeyi yapan kadın, alanın restoran tarafından otopark olarak işgal edildiğini iddia ederek Sarıyer Belediyesi'nden çözüm bulmasını istediği o anları sosyal medyada paylaştı. Otopark işgali hakkında konuşan Haydar Ocak, "Doğru bir şey değil. Zaten her yerde park sıkıntısı var. Bu durumu ister istemez fırsatçılığa çeviriyorlar. İnsanlar gelip 5 dakika araçlarını bırakıyorlar. Yanlarına gelerek 100-200 lira alıyorlar. Acil bir durumda da park etmeleri gerekebiliyor. Ona rağmen para alıyorlar. Bunu belediyenin takip etmesi lazım. İnsanlar zaten bunu bilse gelmezler. Ben olsam vermem. Sonuçta burası kocaman bir alan. Bu olay çok fazla yerde yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müdahale etmesi lazım. Taksim gibi yerlerde de oluyor. Ben buna karşıyım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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