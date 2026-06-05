Bozuk yollar tepki çekti, mahalleli isyan etti - Son Dakika
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Bozuk yollar tepki çekti, mahalleli isyan etti

Bozuk yollar tepki çekti, mahalleli isyan etti
05.06.2026 11:20  Güncelleme: 11:23
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vatandaşlar, bozuk yollar ve yetersiz altyapı nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Mahalle muhtarı, belediyenin oy azlığı gerekçesiyle hizmet vermediğini belirterek çözüm çağrısı yaptı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bozuk yollar ile mücadele ediyor. Bozuk yolların yanı sıra altyapının yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yıldırım, Gültekin ve Kandemir mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokaklardaki bozuk yollar nedeniyle zor günler geçiriyor. Araçların bozuk yollar nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, yetkililerin çözüm üretemediğini ifade ediyor. Yolların yanı sıra altyapı sorunu da yaşadıklarını ifade eden Sarkışlalılar, yolların çukurlarla dolu olduğunu ifade ediyor.

"700 oyunuz var diyerek bizi geri gönderiyorlar"

Bozuk yolların düzelmesi için belediyeye defalarca dilekçe verildiğini dile getiren Damlaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Gürledik, "İki-üç senedir belediyeye dilekçe vermemize rağmen mahallemize bir çalışma yapılmadı. Çevre düzenleme çalışmasını kendi emeğimizle yaptık. Yollarımızda gördüğünüz gibi her yer çukur durumda. Her sene bize söz vermelerine rağmen çalışma yapılmıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar da şikayetçi durumda, bana 'hep mahallemiz ne zaman hizmet alacak' diye soruyorlar. Artık belediye yetkililerinden somut bir adım bekliyoruz. Tren garından dolayı burada önemli bir trafik akışı mevcut. Belediyeden talepte bulunduğumuzda 'oyunuz az' diyerek bize olumsuz yanıt veriyorlar. 'Diğer mahallede 7 bin oy varken sizin 700 oyunuz var' diyerek bizi gönderiyorlar. Artık bizim mahalleye hizmet vermemeye yemin etmiş gibiler. Hizmet lazım, bütün sokaklara çalışma yapılması lazım. Benim burada kendim ektiğim, düzenlediğim yerler, belediyenin yaptığı yerlerden daha güzel durumda. Çok mağdur durumdayız, araçlarda sıkıntılar çıkıyor. Zaten çukurları görünce söylenecek bir şey kalmıyor. Mahallemizde iki caddemiz var, biz bu iki caddede altyapı çalışması istiyoruz. Belediyeden olağanüstü şeyler istemiyoruz, şahsi bir ihtiyaç istemiyoruz. Diğer mahalleler düzenli bir şekilde yapılırken bizim caddelerimize kimse uğramıyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Şarkışla, Ulaşım, Sivas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozuk yollar tepki çekti, mahalleli isyan etti - Son Dakika

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