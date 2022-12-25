Yılbaşında yapılacak zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Yılbaşında yapılacak zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler uzun kuyruklar oluşturdu

25.12.2022 12:34

Yılbaşında yurt dışına çıkış harcı 150 TL'den 300 TL'ye çıkması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam sebebiyle Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Fazla para vermek istemeyen vatandaşlar işlerini halletmek için Gürcistan'ın yolunu tuttu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısında yeni yıl öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yeni yılda yurt dışından alınan telefonların ve kayıt ücretlerine gelecek zamdan etkilenmemek isteyen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısına akın etti.

Yılbaşında beklenen zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler kuyruk oldu

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 150 TL'DEN 300 TL'YE ÇIKACAK

Yurt dışına çıkış harcı 150 TL'den 300 TL'ye çıkması ve IMEI kayıt ücretlerine gelecek zam nedeniyle Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar Sarp sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun geçiş yoğunluğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yılbaşında beklenen zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler kuyruk oldu
Yılbaşında beklenen zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler kuyruk oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
12 yıllık resmi nikahlı eşine vatandaşlık alamadı 12 yıllık resmi nikahlı eşine vatandaşlık alamadı Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılbaşında yapılacak zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde merakla bekleniyor! İlk ipuçları şimdiden geldi
12:25 Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu
12:17 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söylediği türkü ile gençlerin beğenisini topladı
11:48 Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti
11:48 Genç kız isyan etti! Metrodan evine gidene yürüyene kadar atılan lafları anlattı
11:45 PKK yandaşlarının sokağa indiği Paris'te gerilim tırmanıyor! Göstericiler otobüs duraklarını parçaladı
11:39 Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi
11:37 Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı
11:28 Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde bulunan zebra için Ankara Müftüsü "Eti helaldir" dedi!
10:19 Yılbaşında yapılacak zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 12:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Yılbaşında yapılacak zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement