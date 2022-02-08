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Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı vefat etti - Son Dakika

Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı vefat etti

08.02.2022 16:43
Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı vefat etti

Saruhanlı eski belediye başkanlarından Halil Yaralı, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde 74 yaşında vefat etti.

Saruhanlı eski belediye başkanlarından Halil Yaralı, tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde 74 yaşında vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Manisa Şehir Hastanesinde tedavi gören Yaralı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yaralı'nın cenazesinin 9 Şubat Çarşamba günü Saruhanlı merkez camiinden kaldırılacağı bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yaralı, 1984 ile 1994 yılları arasında Saruhanlı'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Halil Yaralı'nın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında "1984-1994 yılları Saruhanlı Belediye Başkanımız, değerli ağabeyim Halil Yaralı vefat etmiştir. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Kendisini unutmayacağız" dedi. - MANİSA

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Saruhanlı, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Saruhanlı eski belediye başkanı Halil Yaralı vefat etti - Son Dakika


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