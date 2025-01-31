SASKİ\'nin Sanal Şubesi: 80 Bin Başvuru ve Yüzde 98 Memnuniyet

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün abonelik işlemlerini hızlı ve kolay hale getiren "sanal şubesi" 2020 yılından bugüne 80 bin başvuru aldı ve yüzde 98 memnuniyet sağladı.

SASKİ Genel Müdürlüğü, Samsun genelinde gerçekleştirdiği birçok altyapı yatırımıyla birlikte abonelerine sağladığı kolaylıklarla hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Vatandaşlar, internet üzerinden Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Sanal Şube uygulaması ile abonelik açma, abonelik devir, abonelik kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, talep, öneri, şikayet, arıza, ihbar ve diğer taleplerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Nasıl çalışıyor?

Sanal Şube uygulamasında internet üzerinden on-line işlem yapabilmek için öncelikle erişim portalı e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor. TC kimlik numarası ve kişisel şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi sayfası ziyaret ediliyor. Yeni abonelik, abonelik bilgileri, fatura sorgulama, borç yapılandırma, ödeme, fesih, arıza, talep ve şikayet bildiriminde bulunulabildiği dijital ortamda, kapalı durumdaki eski abonelik, sayaç numarası ile başka bir evrak aranmaksızın devir alınabiliyor veya kapatılabiliyor. Sayfada yapılacak başvuru seçilerek işlem başlatılıyor.

Sanal şube çevre dostu

SASKİ'nin çevre dostu projelerinden biri olan sanal şubede yeni abonelik başvurusu isim değişikliği veya iptal işlemi için başvuru yapan abonelerin, borcu bulunmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Abonenin suyu, sözleşmenin onaylanıp teminat bedelinin yatırılmasının ardından açılıyor. Eğer iptal işlemi söz konusu ise fesih işlemi, teminat iadesi yapılıp abonenin sayacı sökülerek tamamlanıyor. Ayrıca telefon ve e-posta adreslerinin de güncellenebildiği uygulamayla, planlı veya ani meydana gelen arızalar sonucu yapılan su kesintileri ve aboneliğinize ilişkin diğer tüm konular hakkında bilgi mesajları alınabiliyor. Başvuruların tüm süreç ve sonucu ise yine e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.

Memnuniyet yüzde 98

Sanal şubede ayda bin 700'e yakın işlem yapılıyor. 4 yıldır devam eden uygulamada toplam on-line işlem sayısı 80 bine ulaşırken, halkın büyük ilgi gösterdiği şanal şube ile ilgili memnuniyet oranı da yüzde 98'e yükseldi. SASKİ Genel Müdürlüğünün, sanal şube uygulamasıyla vatandaşlar abonelik işlemlerini ev veya iş yeri ortamında rahatça yapabiliyor. Her işlemin internet üzerinden, mobil ortamda yapılmasıyla hem zaman tasarrufu hem de abonelik işlemlerinin daha kolay yapılması sağlanıyor. - SAMSUN