SASKİ Personeline İlk Yardım Eğitimi

Yerel

SASKİ personellerine, soluk borusuna yemek kaçtığında veya nefes kesildiğinde hayatları kurtaran "heimlich" manevrası ve ilk müdahalede yapılması gerekenlere ilişkin eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hizmet kalitesini artırmak ve personelini acil durumlara hazırlamak amacıyla kurum içi temel ilk yardım eğitimi düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman eğitmenler ilk yardım eğitimleri, teorik bilgi ve pratik uygulamaları bir araya getirerek SASKİ çalışanlarına kapsamlı bir eğitim sundu.

Eğitimin en önemli kısmı ise soluk kesildiğinde yapılması gerekenler oldu. Büyükşehir kadrosu, soluğa yemek kaçma veya nefes kesilmesi gibi vakalarda doğru uygulanması hayati önem taşıyan heimlich manevrasını öğrendi.

Eğitmenler, hayat kurtaran bu manevrayı uygulamalı bir eğitimle öğretti. Eğitim programında temel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanama, yanık ve burkulma durumlarında ilk yardım, yaralı taşıma teknikleri gibi acil müdahale yöntemleri detaylı olarak ele alındı.

Personellere hem teorik hem de pratik eğitimlerle, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale yapmaları için gerekli bilgiler aktarıldı. - SAKARYA