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Sason'da kar nedeniyle kapalı 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Sason'da kar nedeniyle kapalı 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı. Sason'a bağlı 30 köy ve 41 mezra yolu tamamen kapanmıştı. İlçe şantiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 22 köyün ve 17 mezranın yolları açıldı. 8 köy ve 24 mezra için ise açma çalışmaları hala devam etmektedir.

02.02.2024 16:20
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Sason'da kar nedeniyle kapalı 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı.

Sason'a bağlı 30 köy ve 41 mezra yolu ulaşıma tamamen kapanmıştı. Özel idareye bağlı ilçe şantiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü ilçede, kapalı durumdaki 30 köyden 22'sinin, 41 mezradan 17'sinin yolları açıldı. 8 köy ve 24 mezraya ait toplam 150 kilometre uzunluğundaki yolda açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sason\'da kar nedeniyle kapalı 22 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma açıldı
Kaynak: İHA

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