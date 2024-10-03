Sason'da Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Sason'da Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Sason\'da Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi

Batman'ın Sason ilçesinde yeni hükümet konağı tamamlandı, vatandaşlar işlemlerini kolayca yapabiliyor.

03.10.2024 16:04
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Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan hükümet konağı hizmet vermeye başladı.

Sason Kaymakamlığı Hükümet Konağı Projesi'nin tamamlanmasının ardından yeni binaya taşınan ilçedeki kurumların aynı çatı altında hizmet vermesi vatandaşların da işini kolaylaştırdı. Sason Kaymakamlığı başta olmak üzere, Yazı İşleri Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliği gibi kurumlar tek çatı altında toplandı.

Hükümet konağının hizmete başlamasının vatandaşlar için çok olumlu olduğunu belirten Sabah Taşdemir, "Bütün kurumların aynı binada bulunması, vatandaşın gelip bütün işlemlerini aynı anda yapıp gitmesini kolaylaştırdı. Bu binanın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Emrah Algan ise, "Bütün kurumların bu binaya taşınması çok güzel oldu. Bir defada gelerek kurumlardaki bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. Çok güzel ve tertipli bir bina. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sason'da Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girdi - Son Dakika

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