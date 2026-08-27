SATSO'da Şeffaflık Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SATSO'da Şeffaflık Tartışması

SATSO\'da Şeffaflık Tartışması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SATSO meclisinde mali bilgi eksikliği nedeniyle tartışmalar yaşandı, meclis üyeleri eleştiride bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) iştiraklere ilişkin mali bilgilerin meclis üyeleriyle paylaşılması konusunda tartışma yaşandı. Meclis üyeleri Murat Ekşi ve Talip Kuriş, daha önce talep edilen bilanço ve mali bilgilerin kendilerine sunulmadığını belirterek yönetimi şeffaflık konusunda eleştirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, SATSO'nun iştiraklerine ilişkin bilanço ve mali bilgilerin paylaşılması üzerinden yönetim ile meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Meclis toplantısında söz alan Meclis Üyesi Murat Ekşi, daha önce SATSO A.Ş. ve Doku Kültürü ile ilgili detaylı mali sunum yapılacağının kendilerine söylendiğini ancak beklenen bilgilendirmenin yapılmadığını dile getirdi. Ekşi, söz konusu şirketlerin kar mı zarar mı ettiğini öğrenmek istediklerini belirterek, daha önce verilen sözlere rağmen detaylı bilanço sunumunun gerçekleştirilmediğini ifade etti. Yeni projeler için meclisten yeniden yetki istenmesi üzerine konuşan Ekşi, geçmişte verilen yetkiler sonrasında mali bilgilerin yeterince paylaşılmadığını belirterek yönetime tepki gösterdi.

Kuriş'ten SATSO yönetimine hesap çağrısı

Kürsüye çıkan eski Meclis Başkanı ve Meclis Üyesi Talip Kuriş ise yönetimin meclise karşı sorumluluğuna dikkat çekti. Kuriş, meclisten yetki alan yönetimin daha sonra meclise hesap vermekten kaçınamayacağını belirterek, bunun kurumsal yönetim ve şeffaflık anlayışıyla bağdaşmadığını savundu. Kuriş, "Ben Hendek'teki tesisi defalarca gezdim. Ben sizden bilanço istedim defalarca ve siz bana o bilançoyu vermediniz. Sayın yönetim, beni kişisel olarak kaale almayabilirsiniz. Talip Kuriş olarak size soru sormuyorum, buraya seçilmiş bir meclis üyesi olarak soruyorum. Şahsımızı kaale almayabilirsiniz ama sizin burada bir meclis üyesini kaale almamanız mümkün değil, öyle bir hakkınız yok ve tasarrufunuz da olamaz. Odanız için alınacak her türlü faydalı faaliyetlerin yanındayız. Yalnız, yetki aldığı bir meclisten hesap vermekten imtina eden bir yönetim kurulu anlayışının ne kurumsal yönetim ne şeffaflık anlayışıyla alakası olduğuna katılmıyorum" dedi.

"7 buçuk milyon doları nereden buldun"

SATSO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'na yönelik de konuşan Kuriş, "Kardeşim, sen bana bu bilançoyu neden vermiyorsun? Ben çıkacağım seni takdir edeceğim. Senin 'kar yaptık' demenle mi kar yapıyor? Nerede belge? Sekreter, milyonluk proje anlatıyor. Siz hayatınızda finansalları olmayan bir proje anlatımını duydunuz mu? Bir daha soruyorum; ne kadar kredi alacaksınız, sponsorlarınız ne kadar ödeyecek, ne kadarlık bir maliyet var? Prezantasyonunuzda tek kelime yok. Burada yetki alacaksın, hissedarına hesap vermeyeceksin. Bu dünyanın neresinde böyle? Onu yaptım, bunu yaptım, tamam. Ne yaptığını göster bize. Kar mı ettin, zarar mı ettin? 7 buçuk milyon doları nereden buldun?" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SATSO'da Şeffaflık Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

18:29
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
18:28
Selin vurduğu Nepal’de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 18:43:04. #7.13#
SON DAKİKA: SATSO'da Şeffaflık Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement