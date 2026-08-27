SATSO\'da Şeffaflık Tartışması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) iştiraklere ilişkin mali bilgilerin meclis üyeleriyle paylaşılması konusunda tartışma yaşandı. Meclis üyeleri Murat Ekşi ve Talip Kuriş, daha önce talep edilen bilanço ve mali bilgilerin kendilerine sunulmadığını belirterek yönetimi şeffaflık konusunda eleştirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, SATSO'nun iştiraklerine ilişkin bilanço ve mali bilgilerin paylaşılması üzerinden yönetim ile meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı. Meclis toplantısında söz alan Meclis Üyesi Murat Ekşi, daha önce SATSO A.Ş. ve Doku Kültürü ile ilgili detaylı mali sunum yapılacağının kendilerine söylendiğini ancak beklenen bilgilendirmenin yapılmadığını dile getirdi. Ekşi, söz konusu şirketlerin kar mı zarar mı ettiğini öğrenmek istediklerini belirterek, daha önce verilen sözlere rağmen detaylı bilanço sunumunun gerçekleştirilmediğini ifade etti. Yeni projeler için meclisten yeniden yetki istenmesi üzerine konuşan Ekşi, geçmişte verilen yetkiler sonrasında mali bilgilerin yeterince paylaşılmadığını belirterek yönetime tepki gösterdi.

Kuriş'ten SATSO yönetimine hesap çağrısı

Kürsüye çıkan eski Meclis Başkanı ve Meclis Üyesi Talip Kuriş ise yönetimin meclise karşı sorumluluğuna dikkat çekti. Kuriş, meclisten yetki alan yönetimin daha sonra meclise hesap vermekten kaçınamayacağını belirterek, bunun kurumsal yönetim ve şeffaflık anlayışıyla bağdaşmadığını savundu. Kuriş, "Ben Hendek'teki tesisi defalarca gezdim. Ben sizden bilanço istedim defalarca ve siz bana o bilançoyu vermediniz. Sayın yönetim, beni kişisel olarak kaale almayabilirsiniz. Talip Kuriş olarak size soru sormuyorum, buraya seçilmiş bir meclis üyesi olarak soruyorum. Şahsımızı kaale almayabilirsiniz ama sizin burada bir meclis üyesini kaale almamanız mümkün değil, öyle bir hakkınız yok ve tasarrufunuz da olamaz. Odanız için alınacak her türlü faydalı faaliyetlerin yanındayız. Yalnız, yetki aldığı bir meclisten hesap vermekten imtina eden bir yönetim kurulu anlayışının ne kurumsal yönetim ne şeffaflık anlayışıyla alakası olduğuna katılmıyorum" dedi.

"7 buçuk milyon doları nereden buldun"

SATSO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'na yönelik de konuşan Kuriş, "Kardeşim, sen bana bu bilançoyu neden vermiyorsun? Ben çıkacağım seni takdir edeceğim. Senin 'kar yaptık' demenle mi kar yapıyor? Nerede belge? Sekreter, milyonluk proje anlatıyor. Siz hayatınızda finansalları olmayan bir proje anlatımını duydunuz mu? Bir daha soruyorum; ne kadar kredi alacaksınız, sponsorlarınız ne kadar ödeyecek, ne kadarlık bir maliyet var? Prezantasyonunuzda tek kelime yok. Burada yetki alacaksın, hissedarına hesap vermeyeceksin. Bu dünyanın neresinde böyle? Onu yaptım, bunu yaptım, tamam. Ne yaptığını göster bize. Kar mı ettin, zarar mı ettin? 7 buçuk milyon doları nereden buldun?" diye konuştu.