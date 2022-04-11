Sattığı balonlarla Eskişehir sokaklarına renk katıyor - Son Dakika
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Sattığı balonlarla Eskişehir sokaklarına renk katıyor

11.04.2022 10:32
Sattığı balonlarla Eskişehir sokaklarına renk katıyor

Eskişehir'de parkları ve caddelerini adım adım gezerek çocuklara balon satarak para kazanmaya çalışan 16 yaşındaki Seymen Ersoy, hava sıcaklıklarının artmasıyla daha çok balon satmaya başladıklarını söyledi.

Eskişehir'de parkları ve caddelerini adım adım gezerek çocuklara balon satarak para kazanmaya çalışan 16 yaşındaki Seymen Ersoy, hava sıcaklıklarının artmasıyla daha çok balon satmaya başladıklarını söyledi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla hafta sonu parklar dolarken, satıcılarda ekmek paraları için park ve caddelere çıktı. Çocukların vazgeçilmezi arasında yer alan renkli balonlarda parklara indi. Park ve caddelerde balon satarak harçlığını kazanan Seymen Ersoy, haftasonu balon satışlarının arttığını söyledi. Balonları daha çok Hamamyolu ve Doktorlar Caddesi'nde sattığını ifade eden 16 yaşındaki Ersoy, "Hava sıcaklarının artması bizimde işlerimizin açılmasına neden oluyor. Sıcak havayı gören çocuklar parklara geliyor. Bizlerde daha çok satış yapabiliyoruz. Elimde uçak, baykuş kız, atom ve makaron gibi 10-15 çeşit balon var. Özellikle hafta sonları saat 16.00'dan sonra işlerimiz açılıyor. Bir balon fiyatı 25 ile 30 lira arasında değişiyor. Çocukların ellerinde telefonlar yerine sattığım balonları görmek, beni inanılmaz sevindiriyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Sattığı balonlarla Eskişehir sokaklarına renk katıyor
Sattığı balonlarla Eskişehir sokaklarına renk katıyor
Sattığı balonlarla Eskişehir sokaklarına renk katıyor

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Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sattığı balonlarla Eskişehir sokaklarına renk katıyor - Son Dakika


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