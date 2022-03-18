Savaş bölgesinden gelen Ukraynalı bebek Ordu'da muayene oldu - Son Dakika
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Savaş bölgesinden gelen Ukraynalı bebek Ordu'da muayene oldu

18.03.2022 10:58
Savaş bölgesinden gelen Ukraynalı bebek Ordu'da muayene oldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın yakıp yıktığı Lviv kentinden Ordu'ya gelen Demirer ailesi 7,5 aylık bebekleri Davyd'in Medical Park Ordu Hastanesi'nde sağlık kontrollerini yaptırdı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın yakıp yıktığı Lviv kentinden Ordu'ya gelen Demirer ailesi 7,5 aylık bebekleri Davyd'in Medical Park Ordu Hastanesi'nde sağlık kontrollerini yaptırdı.

Yüzünde hala savaşın korku ve endişesi olan anne ve baba 7,5 aylık bebeklerini Medical Park Ordu Hastanesi'ne getirdi. Savaş koşullarından, zorlu bir güzergah üzerinden Ordu'ya gelen aile, bebeklerinin sağlığından endişe edince kontrollerini yaptırmak ve olabilecek sorunlara önceden önlem almak için referansla yönlendirildikleri Uzm. Dr. Ezgi Gizem Yüce'ye muayene oldular. Bebek Davyd'in Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yüce tarafından yapılan muayenesinde şu an için herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşılmadı.

Bulundukları bölgenin yoğun çatışma altında olmadığını, fakat diğer bölgelerden kaçarak sığınan halk nedeniyle nüfusun bir anda 5 katına çıkması ve şehirde kaos olmasından dolayı bir süreliğine Ordu'ya gelmek durumunda kaldıklarını söyleyen aile, Ukrayna'da kalan yakınları için endişeli olduklarını belirtti.

Yapılan kontrollerinin ardından minik bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ezgi Gizem Yüce, "Minik Davyd için gerekli tahlil ve tetkikleri istedik. Bundan sonra da burada kaldığı sürece takiplerini yapmaya devam edeceğiz. Aile, hayati anlamda etkilenmemiş olsa bile savaş bölgesinden gelen böyle tatlı bir bebekle karşılaşmak, yaşanılanları ilk ağızdan dinlemek çok farklı hissettirdi. Dilerim savaş en kısa zamanda daha fazla kayıp verilmeden biter ve tüm dünya çocukları savaşsız barışçıl bir dünyada büyürler" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Savaş bölgesinden gelen Ukraynalı bebek Ordu'da muayene oldu - Son Dakika


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