Savaş Kılıç Kütahya Başsavcısı Oldu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Uzun yıllardır Eskişehir'de yargının en kritik birimlerinin başında yer alan Kılıç'ın bu ataması yargı camiasında memnuniyetle karşılandı. Savaş Kılıç, 2016 yılındaki hain darbe girişiminin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına atanarak terörle mücadelede etkin bir rol üstlenmişti. Buradaki başarılı operasyonlarının ardından 2018 yılında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirilen Kılıç, adliyede başarılı soruşturmalara imza attı.

Dört Başsavcı değişti, güven değişmedi

Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca Terör ve Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık, Bilişim, Cinsel Suçlar ve İdari İşler gibi adliyenin en hassas bürolarını başarıyla yönetti. Kentte görev yapan dört farklı Cumhuriyet Başsavcısı döneminde de istikrarını ve çizgisini koruyan Kılıç, her dönemde bu kritik büroların başındaki isim olarak güven tazeledi.

Adliyede hem sevilen hem saygı duyulan bir isim

Hukuki birikiminin yanı sıra yapıcı kimliğiyle tanınan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç, Eskişehir Adliyesi'nde hem hakim ve savcılar hem de adliye personeli tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak biliniyor. Kılıç'ın Eskişehir'den ayrılışı adliye camiasında buruk bir üzüntü oluştursada da bu kritik atama kariyerindeki parlak yükselişin bir parçası olarak değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR