Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi

27.03.2022 15:23
Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri sonucu savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri sonucu savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonucu mağdur olan yetim çocuklara kapısını açan ülke Türkiye oldu. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a durumu bildirmesinin ardından yetim çocukların Türkiye'ye tahliyesi için çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerince çocukların durumuyla ilgili bilgi verildi. Emine Erdoğan ve bakanlıkların ortak çalışmasının ardından 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli toplam 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi. - ANKARA

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Zabıtalardan dronla dilenci ve seyyar satıcı takibi önerisi Zabıtalardan dronla dilenci ve seyyar satıcı takibi önerisi Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor (2) Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor (2)

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Türkiye, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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