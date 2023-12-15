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Savaştepe Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Savaştepe Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, ilçenin altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen sıcak asfalt çalışmaları ve içme suyu hatlarının yenilenmesi gibi projeler tamamlanmak üzere. Başkan Şimşek, ilçenin çehresini değiştiren bu çalışmalarla halka hizmet etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Savaştepe Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor
15.12.2023 - 09:59,  Güncelleme: 10:01
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Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, göreve geldiği günden bu yana ilçenin çehresini değiştiren çalışmalarıyla altyapıdan üstyapıya tüm eksiklikleri bir bir gideriyor. Altyapı tamamlanan yollarda sıcak asfalt çalışmaları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm hızıyla sürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana Savaştepe'ye yatırım çekmek ve hemşehrilerine en iyi şekilde hizmet sunmak adına; AK Parti Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Ankara'dan gerekli desteği ilçesine sağlayan Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, ilçenin altyapı sorununu tarihe gömüyor. Başkan Yılmaz ile uyumlu bir şekilde çalışan Başkan Şimşek, Büyükşehir'in yatırımlarıyla da ilçesinde bulunan eksiklikleri bir bir gideriyor. Verimli ovaları ve bereketli meralarıyla küçükbaş hayvancılık açısından oldukça elverişli olan ilçeye; Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Tesisi kazandıran ve üreticilere süt otu tohumu, meyve fidanı, süt soğutma tankı, selektör makinesine kadar kırsal alanda kalkınmayı sağlayacak hamleler yapan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da ilçenin altyapısını baştan aşağıya yeniliyor.

Sağlıklı su yönetimi sağlanıyor

İlçenin tamamından toplanan atık suları, ileri biyolojik arıtma sistemiyle arıtan Savaştepe Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi ile atık suların yönetimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamladığı için vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamayan Savaştepe ilçe merkezi ve Sarıbeyler Mahallesi'nde bulunan mevcut içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere

Bir buçuk yıldan bu yana içme suyu hatlarının yenilenmesi ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, "2 yıldan bu yana da doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların yüzde 95'i tamamlanmış durumda. 10-15 gün içerisinde doğal gaz ve içme suyu hatlarının tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun yanında elektrik hatlarıyla ilgili de şehirde belli bölgelerde deplase çalışmalarımız var. Bunun akabinde de yine fiber internet hatlarının yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız vardı onlar da bitti. Artık üstyapıya başladık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Savaştepe Belediyesi iş birliğinde üstyapıda da çok ciddi anlamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Şimşek, "Karesi Caddesi, Anafartalar Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çarşı Meydanı, Belediye Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve şu anda da Hasan Ali Türker Caddesi'ne doğru inen cadde üzerinde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bize verdiği desteklerle bu çalışımlarımızı en kısa sürede bitirip, sürecin tamamlanmasına gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Ciddi anlamda güzel hizmetlere kavuştu Savaştepe"

Amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Gerçekten güzel hizmetler yapıldı. Savaştepe belki de tarihinde görülmedik hizmetlere kavuştu. Doğal gaz Savaştepe için bir hayaldi ama çok şükür biz, bunları da başardık. Ciddi yatırımlar var; yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Kapalı spor salonumuzun inşaatı bitmek üzere. Arıtmamız bitti, içme suyu hatlarımız yenilendi. Düğün salonumuz, kültür merkezimiz, kapalı pazaryerimiz gibi ciddi anlamda güzel hizmetlere kavuştu Savaştepe. İnşallah, hizmetlere devam diyorum. Burada bizlere destek veren ve emeği geçen herkese de teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Savaştepe Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika


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