Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı

13.05.2022 09:14
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve eşi Gülşah Böke, kurum amir, müdürleri ile Savran Mahallesi'ni ziyaret etti.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve eşi Gülşah Böke, kurum amir, müdürleri ile Savran Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle meydanında Savran Mahalle Muhtarı İsmail Avcı ve mahalle halkı tarafından karşılanan Kaymakam Böke, tüm vatandaşlar ile tek tek selamlaştı ve sohbet etti. Sorunların yerinde tespit edilmesi ve talep-önerilerin alınması amacıyla yapılan mahalle ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Kaymakam Böke, öncelikle misafirperverliğinden dolayı Savran halkına teşekkür etti. Yerelde sorun ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla kadın-erkek tüm mahalle halkıyla iç içe sohbet etmek için Savran'da olduklarını belirten Kaymakam Böke'ye mahalle halkından da çokça teşekkür ve talep geldi.

Talep ve ihtiyaçların çözümü konusunda harekete geçileceğini ve kurumların bu doğrultuda seferber edileceğini ifade eden Kaymakam Böke'ye gelen çim sahasının rehabilite edilerek hizmete açılması talebi karşısında Kaymakam Böke, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Durmuş Tayfun Uslu ile görüşerek teknik ekibin mahalleyi ziyaret edip sahada bir rehabilitasyon projesi hazırlamasını istedi.

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - MUĞLA

Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı
Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı

YORUMLAR
500
Mahalle Muhtarları, Genel Kurulda Bir Araya Geldi Mahalle Muhtarları, Genel Kurulda Bir Araya Geldi

Mustafa Ünver Böke, İsmail Avcı, Milas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:55 İnegöl'de üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı: Vücudunun yüzde 60'ı ağır bir şekilde yandı
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
08:51 Nisa bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme: Nefes alma sorununu çözmek için yeni bir nefes alma deliği oluşturulacak
08:38 Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?
08:34 Rambo Okan 3. kez Trabzonspor bayrağını indirme girişiminde bulundu, bu kez becerdi
08:31 İlber Ortaylı ifadelerini çarpıtan yayınlara tepki gösterdi: Sözlerimin arkasındayım, Suriyeliler gönderilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Savranlı vatandaşlar Kaymakam Böke'yi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement