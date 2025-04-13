Şavşat Esnafı Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Şavşat Esnafı Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyor

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Artvin'in Şavşat ilçesinde esnaf Zeki Büyük, işlerinin kötüleştiğini ve dükkanını kapatma noktasına geldiğini belirtti.

13.04.2025 10:40
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Şavşat ilçesinde esnaflık yapan Zeki Büyük, işlerinin önceki yıllara göre iyi gitmediğini belirterek, "50 yıla yakındır ticaretin içindeyim. Son 3-5 yıldır işlerimiz giderek kötüleşti, artık iş yerimizi kapatma noktasına geldik" dedi.

Artvin Şavşatlı esnaf, geçmiş yıllara kıyasla işlerinin artık eskisi gibi iyi gitmediğini dile getirdi. Son yıllarda yaşadıkları ekonomik zorluğu anlatan esnaf, dükkanları kapatma noktasına geldiklerini belirtti.

Şavşatlı esnaf Zeki Büyük, son yıllarda işlerinin giderek kötüleştiğini söyleyerek, şöyle dedi:

"50 yıla yakındır ticaretin içindeyim. Son 3-5 yıldır işlerimiz giderek kötüleşti, artık işyerimizi kapatma noktasına geldik. Şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. Devam mı edelim, kapatalım mı? Ama kapatmak da kolay değil, çünkü elimizdeki malları alan yok. Fiyatlar yüksek diyorlar. Vatandaş, '14 bin lira maaş alıyorum, onunla geçinmeye çalışıyorum' diyor. Az önce bir müşteri dolaba baktı, 'Daha ucuzu yok mu?' diye sordu. Binlerce ürünümüz var ama burası artık sezonluk bir yer haline geldi çünkü nüfus yok. Geçen sene bile bu yıldan daha iyiydi. Her yıl bir önceki yılı arar hale geldik. Ticaret yapamaz duruma geldik."

"İşlerimiz durgun"

Büyük, üniversite mezunu çocuklarının da iş bulamadığına değinerek, "Oğlum psikolog, iş bulamadığı için burada bizimle çalışıyor. Morali bozulmasın diye tencere, demlik, halı gibi ürünlerle uğraştırıyoruz. Biz de artık ticareti bırakmak istiyoruz, yaşlandık ama bırakamıyoruz. Fiyatlarda çok değişiklik yapmıyoruz çünkü zaten mal alan yok. Ürünlere talep yok. Özellikle 3 harfli market zincirleri çıktıktan sonra vatandaş birçok ürünü bizden değil, onlardan almaya başladı. Kalitesine değil, sadece fiyatına bakıyorlar. En ucuz neyse onu alıyorlar. Bu yüzden işlerimiz durgun. Eskiden sabah dükkanı açarken güler yüzle, tatlı dille müşteri beklerdik. Şimdi o heyecan, o umut kalmadı" diye konuştu.

Şavşatlı başka bir esnaf Erol Karagöz, "Elbette sıkıntılar var, her şey çok güzel değil. Yine de umut var ve her zaman olmalı. Bu ülke bizim, başka vatanımız yok. Hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Kimde eksik varsa, o eksiklerin giderilmesi gerek. Bu vatan bizimse, dış güçlerden medet ummak bana göre yanlış" dedi.

"Vatandaş mecburen eskileri getirip tamir ettiriyor"

Bu sene iş yapamadığını belirten terzi Kenan Duran da "Pantolon olmuş bin 500 lira, vatandaş ne yapsın? Mecburen eskileri getirip tamir ettiriyor. Bu yıl işler yok, ölü bir yıl. Sadece giysi tamiratı yapıyoruz artık. Kadıncağız eşinin ve kendisinin eski kıyafetlerini getirmiş, onların tamirini yapıyorum. Borçla yaşayan, borçla ölür. Üretim olmadıkça bu ülkede hiçbir şey olmaz. Şu gördüğünüz kıyafetlerin hepsi eski. İki sene önce olsa bu pantolonu kimse tamir ettirmezdi, şimdi herkes eldekiyle idare etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şavşat Esnafı Ekonomik Zorluklarla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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