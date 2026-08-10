Şavşat Karagöl'de Aşçı Bulamama Sorunu - Son Dakika
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Şavşat Karagöl'de Aşçı Bulamama Sorunu

Şavşat Karagöl\'de Aşçı Bulamama Sorunu
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Şavşat Karagöl'de 100 bin TL maaşla aşçı arayan işletmeci, personel bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Şavşat Karagöl'de tesis işletmeciliği yapan Atıf Çiçek, yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle aşçı arayışına girdi. Çiçek, 100 bin TL maaş teklif ederek çeşitli platformlarda ilan vermesine rağmen çalışacak aşçı bulamadığını belirtti.

Karagöl'de turizm sezonunun yoğun geçtiğini ve işletmelerde personel ihtiyacının arttığını ifade eden Çiçek, özellikle mutfakta görev yapacak deneyimli çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi. Verdiği ilanlardan beklediği sonucu alamadığını belirten Çiçek, yüksek maaş teklifinin de personel sorununu çözmeye yetmediğini dile getirdi.

Yaşadığı durumu değerlendiren Atıf Çiçek, "Bence ülkemizde iş sorunu yok, iş seçme sorunu var. 100 bin TL maaş vermemize rağmen aşçı bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunun en hareketli dönemlerinden birinin yaşandığı Şavşat Karagöl'de ortaya çıkan bu durum, özellikle turizm ve hizmet sektöründe yaşanan nitelikli personel sıkıntısını bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şavşat Karagöl'de Aşçı Bulamama Sorunu - Son Dakika

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