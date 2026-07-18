Şavşat'ta Rüzgar Enerji Projesine Tepki - Son Dakika
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Şavşat'ta Rüzgar Enerji Projesine Tepki

18.07.2026 13:42
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Şavşat'ta planlanan RES projesine karşı çıkan halk, ÇED raporunu yetersiz buluyor ve yeniden değerlendirme talep ediyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesi Yavuzköy Yaylası'nda planlanan RES projesine ilişkin açıklama yapan İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, projenin kamu yararına olmadığını ve ÇED raporunun yetersiz olduğunu savunarak yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kireçli, Yavuzköy ve Çamlıca köyleri ile Hopa ve Kemalpaşa yaylalarını kapsayan bölgede, Renecore Enerji Yatırımları AŞ tarafından yapılması planlanan 13 türbinlik Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesine bölge halkı tepki gösterdi.

Keşif öncesinde Yavuzköy'de bir araya gelen yurttaşlar, yaptıkları açıklamada, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını ancak projenin uygulanacağı alanın yanlış seçildiğini, ÇED raporunun eksik ve yetersiz hazırlandığını savundu. Açıklamada, projenin kamu yatırımı değil, çok uluslu özel bir şirket tarafından yürütüldüğü ifade edilerek, doğaya, yaylalara ve yaşam alanlarına vereceği zararın ise bölge halkı ile gelecek kuşakların omuzlarında kalacağı ifade edildi.

SOL Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin de "Elimizde taşıdığımız dövizler zaten her şeyi anlatıyor. Biz de biliyoruz. Tek seçeneğimiz var; mücadeleyi büyütmeliyiz. Bunun dışında bir kurtuluşumuz yok" dedi.

CHP Şavşat İlçe Başkanı Mehmet Bora Öztürk, "20 kilometrelik alanın büyük bir kısmı HES'lerle ilgili. Yine diğer bölgede madencilik faaliyetleri var. Aynı zamanda gündemde Bazgiret maden alanı bulunuyor. Dört bir taraftan kuşatılmış bir Şavşat var." açıklamasında bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Madencilik, HES'ler, yeşil yollar; karşıda yine bu yolların bir bağlantısı yapılacak ve ormansızlaşma olacak. Bunların hepsini topladığınız zaman, yanına bir de sürdürülebilir enerji kaynağı, yenilenebilir enerji kaynağı diye rüzgar enerjisini koyduğunuzda, bu büyüklükte bir yatırım söz konusu olduğunda, buradaki ekosistemin bu yatırımı kaldırma şansı yoktur. Bu yük, bu ekosistemin omuzlarına çok fazla gelir. Bunu herkesin kabul etmesi gerekir."

Mustafa Faruk Altun, rüzgar enerjisine karşı olmadıklarını ancak proje alanının yanlış seçildiğini, ÇED raporunun yetersiz olduğunu ve kararın bölgenin doğal-kültürel değerleri açısından kabul edilemez olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Artvin'in en büyük mera alanlarından biri olan bu bölgede kurulması planlanan 13 rüzgar türbini ve şalt sahası; yolları, enerji nakil hatları, kazı çalışmaları ve güvenlik alanlarıyla birlikte 26 kilometrekareyi aşan geniş bir alanı etkileyecektir. Burası endemik bitkilerin, yaban hayatının, su kaynaklarının ve binlerce yıllık yaylacılık kültürünün yaşadığı bir yaşam alanıdır. Bu doğal denge bozulduğunda kaybedilecek olan bölgenin geleceği olacaktır."

Bölge halkının çok büyük çoğunluğu bu projeye karşıdır. İnsanlarımız, doğup büyüdükleri toprakların çocuklarına bırakacakları en değerli miras olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Halkın iradesi ve bilimsel gerçekler dikkate alınmadan verilecek hiçbir karar meşru kabul edilemez. Bugün bir kez daha sesleniyoruz, bu projeyi yeniden değerlendirin. Bilim insanlarının, meslek odalarının, hukukçuların ve yöre halkının itirazlarını dikkate alın. Geri dönüşü mümkün olmayan doğa tahribatına izin vermeyin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şavşat'ta Rüzgar Enerji Projesine Tepki - Son Dakika

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