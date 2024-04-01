YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Yerel

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ı ziyaret etti

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Görgün, ziyaretler sırasında çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve Türk Şehitliği'ndeki hatıra defterini imzaladı. Ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanı ve diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

01.04.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Görgün, Azerbaycan ve Türk şehitliklerine de çelenk koydu.

Türk Şehitliği'ndeki hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Görgün, "Gözünüzü kırpmadan yapmış olduğunuz fedakarlıklar ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının güçlenmesinde köprü vazifesi görmüştür. 'Bir millet, iki devlet' sözlerinde vücut bulan kardeşliğimizin ebediyete kadar sürmesi adına bizlere bıraktığınız bu kutlu mirası tüm gücümüzle muhafaza edeceğiz" dedi.

Haluk Görgün'ün Azerbaycan ziyareti çerçevesinde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ve Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir araya gelmesi bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Haydar Aliyev, Haluk Görgün, Azerbaycan, Bakü, Savunma, Dış Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
13:28 Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz Bahçeli: Milletin sandıkta verdiği mesajı değerlendireceğiz
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 16:52:31. #1.13#
SON DAKİKA: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement