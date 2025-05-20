Savunma Sanayi İçin Eğitim Projesi - Son Dakika
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Savunma Sanayi İçin Eğitim Projesi

Savunma Sanayi İçin Eğitim Projesi

OKA desteğiyle Sungurlu'da nitelikli iş gücü eğitimi ve ATEX farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

20.05.2025 18:43
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Çorum'un Sungurlu ilçesinde "Savunma Sanayi İçin Nitelikli İş Gücü Eğitimi" projesi uygulandı.

Ajansın 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile savunma sanayi alanında hızla gelişen Sungurlu'da firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda düzenlenen ATEX Farkındalık Eğitimi ile katılımcılara patlayıcı ortamların güvenli yönetimi, risk analizleri ve Avrupa Birliği ATEX Direktifleri gibi uluslararası standartlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Endüstriyel tesislerde güvenliğin artırılması ve mevzuata uyumun sağlanmasına yönelik önemli katkılar sunan eğitim programına, 13 kursiyer katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları takdim edildi.

OKA, teknik destek programları aracılığıyla bölgenin sektörel gelişimine ve istihdam kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sungurlu, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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