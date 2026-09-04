Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Teknopark İstanbul'un 5 yıllık yol haritası için çalıştayda - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Teknopark İstanbul'un 5 yıllık yol haritası için çalıştayda

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Teknopark İstanbul\'un 5 yıllık yol haritası için çalıştayda
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'da iki gün sürecek 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı'nda firma sahipleriyle bir araya geldi. Çalıştayda kritik teknolojilere odaklanma ve şirketlerin ölçeklenmesi gibi başlıklarda önümüzdeki beş yılın yol haritası belirlenecek.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı'nda firma sahipleriyle bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'da düzenlenen 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı'nda firma sahipleriyle bir araya geldi. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ile birlikte iki gün sürecek çalıştayda, kritik teknolojilerde odaklanma, fikirlerin ürüne dönüşmesi, ortak test ve doğrulama altyapıları, şirketlerin ölçeklenmesi ve dünyaya açılması başlıklarında öncelikler belirlenecek ve önümüzdeki beş yılın yol haritası şekillendirilecek.

Kaynak: İHA

Haluk Görgün, Teknoloji, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Teknopark İstanbul'un 5 yıllık yol haritası için çalıştayda - Son Dakika

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