Sazan yakalama yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Sazan yakalama yarışması düzenlendi

20.10.2022 10:31
Sazan yakalama yarışması düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli Göleti'nde sazan yakalama yarışması düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli Göleti'nde sazan yakalama yarışması düzenlendi.

Osmaneli ilçesinin Çerkeşli Köyünde bulunan Çerkeşli Göleti'nde düzenlenen ve 22 Ekim tarihine kadar devam edecek olan sazan yakalama yarışması başladı. Osmaneli Belediyesi'nin destekleri ile organizasyonunu Bursa MCC-DER'in gerçekleştirdiği yarışmada Türkiye genelinden 22 takım yer aldı. Osmaneli Belediyesi Münür Şahin konu ile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yarışmada yakalanan balıklar tartım ve ölçümü yapıldıktan sonra yarışmacı tarafından tekrar göle bırakılıyor. Yarışmada dereceye gitmenin en önemli ölçütü yakalanan balığın büyüklüğü. Tüm takımlara başarılar ve iyi eğlenceler diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Osmaneli, Bilecik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sazan yakalama yarışması düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sazan yakalama yarışması düzenlendi - Son Dakika
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