SBÜ'ye Jandarma İçin 30 Öğrenci Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (SBÜ), Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlık astsubayı, muvazzaf tabip subay, diş tabibi subayı temini için 30 öğrenci alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek. Yapılan duyuru kapsamında, muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi'ne 16, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi'ne 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu'na 10 öğrenci alınacak. Temine ilişkin detaylara, "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.