SCÜ Hastanesi 2025'te Açılıyor - Son Dakika
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SCÜ Hastanesi 2025'te Açılıyor

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Yeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesi, 2025 yılının sonlarına doğru hizmete girecek.

01.10.2024 15:08
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- SCÜ'nün yeni hastanesi 2025'te tamamlanacak

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, inşaatı devam eden yeni üniversite hastanenin 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas'ta görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. SCÜ Mihmandar Uygulama Oteli'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Rektör Şengönül, liyakatli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirtti.

" İç Anadolu Bölgesi'nde bir sağlık üssü olmasını istiyoruz"

Kampüs içerisinde inşaatı devam eden 1071 yatak kapasiteli yeni hastane ile ilgili bilgeler veren Prof. Dr. Ahmet Şengönül, "Aldığımız ilk bilgilere göre 2025 yılının sonlarına doğru tamamlanmasını hedefliyoruz. Daha sonrasında ise taşınma işlemleri ile halkımıza bir an önce hizmet vermeye çalışacağız. Bu konu üzerinde hassas olarak duruyoruz. Burada sadece hastanemizin yeniliği önemli olmakla birlikte, hastanemizin alet, edevat ve tüm ekipmanlarının en kalitelisini temin ettik. Bu hastanenin İç Anadolu Bölgesi'nde bir sağlık üssü olmasını istiyoruz. Bu hedefimizi Sağlık Bakanımıza ilettik. Hastane binası toplam 191 bin metrekare alana inşa edildi. İnşaatın yüzde 70'lik kısmı tamamlanmış bulunuyor. Geri kalan kısmı için de ödeneklerin alındığını öğrendik. İnşallah 2025'in ortalarında veya sonlarına doğru inşaatın bitmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.

SCÜ Hastanesi 2025\'te Açılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SCÜ Hastanesi 2025'te Açılıyor - Son Dakika

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