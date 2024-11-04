Seben'de Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Seben'de Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi Tamamlandı

Seben\'de Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi Tamamlandı

Seben'de 15 çiftçiye çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi, 2 yeni bahçe kuruldu.

04.11.2024 12:26
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Bolu'nun Seben ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden çilek yetiştiriciliği eğitimi alan 15 çiftçi sertifikalarına kavuştu. Ayrıca ilçeyeİl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2 bahçe kuruldu.

Bolu'nun Seben ilçesinde yerel çiftçiliği desteklemek için Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çileğe yönelik proje başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Seben Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde çilek yetiştiriciliği kursu açıldı. 15 çiftçi çilek üretimine yönelik aldığı eğitimleri tamamladı.

Sertifika dağıtım törenine Seben Kaymakamı Mustafa Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Seben Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez, kurum amirleri, il genel meclisi üyeleri ve kursiyerler katıldı. Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından Seben ilçesine 2 bahçe tesisi kuruldu. Çilek üretiminde merkez haline gelmesi hedeflenen Seben'de Tarım İl Müdürlüğü'nün desteklerinin devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seben'de Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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