SED Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

15.02.2026 14:31
Bakan Göktaş, şubat ayı SED ödemelerinin toplam 1.787 milyar lira olarak hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinde şubat ayına yönelik ödemenin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirterek, bu kapsamda şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki ödemenin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile ortamında şefkatle büyümelerini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 787 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Ailelerin ve çocukların psikososyal açıdan güçlenmesinin hedeflendiği SED hizmeti ile sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler de hayata geçiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

