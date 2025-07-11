SEDA Öğrencileri LGS\'de Türkiye Birincisi Oldu

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), LGS'de elde ettiği başarıyla bir kez daha göz doldurdu. Tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincileri olan SEDA öğrencisi Ali Ensari Karayıldız ile SEDA deneme kulübü öğrencisi Zeynep Şahinkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Gençler, Başkan Dursun'a teşekkürlerini ileterek başarılarında SEDA'nın büyük payı olduğunu belirtti.

Öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), her yıl aldığı başarılara yenilerini eklemeye devam ediyor. Uyguladığı kişiye özgü eğitim modeliyle hem velilerin hem de öğrencilerin beğenisini toplayan SEDA, sınav sonuçlarında da farkını ortaya koyuyor. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler bir kez daha SEDA'YA çevrildi. SEDA öğrencilerinden Ali Ensari Karayıldız ile SEDA Deneme Kulübü öğrencilerinden Zeynep Şahinkaya, LGS sınavında tüm soruları yanıtlayarak birinci oldu. Gençler hem ailelerine hem öğretmenlerine hem de tüm Sultangazililere büyük gurur yaşattı.

Şampiyon gençlerden Başkan Dursun'u ziyaret

LGS birincileri Ali Ensari Karayıldız ile Zeynep Şahinkaya, aileleriyle birlikte Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Gençler ve aileleri, ücretsiz dershanecilik hizmetinden ve eğitim kalitesinden dolayı Başkan Dursun'a teşekkürlerini iletti. Başkan Dursun, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"SEDA ilçemizin gözbebeği"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Eğitim önceliğimizdir diye hep söylüyoruz. İmkanı olan var olmayan var. Bu yüzden sosyal belediyecilik kapsamında ücretsiz olarak dershanecilik hizmeti veriyoruz. Gençlerimize ücretsiz dershane hizmeti verdiğimiz, merkezi sınavlara en iyi şekilde hazırladığımız kıymetli bir kurumumuz SEDA. Gençlerimiz aldıkları başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Hem siz değerli gençlerimizin hem de kurumumuzun diğer öğrencilerinin başarılarının devamını diliyorum. Öğretmenlerimize ve ailelerimize de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Birincilere bilgisayar hediyesi

Öte yandan, Başkan Dursun 2 şampiyona da Sultangazi Belediyesi'nden bir anı olarak kalması için bilgisayar hediye etti. - İSTANBUL