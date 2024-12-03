SEDAŞ'tan Elektrik Güvenliği Uyarısı

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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik enerjisinin güvenli kullanımı konusunda yaptığı açıklamada, inşaat ve çatı çalışmalarında elektrik hatlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, inşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışma yapıldığı sırada dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "EKAT Yönetmeliği'ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ'tan onay ve izinler alınması gerekmektedir" denildi. - KOCAELİ