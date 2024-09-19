SEDAŞ'tan Genç Mühendisler için Sertifika Töreni - Son Dakika
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Yerel

SEDAŞ'tan Genç Mühendisler için Sertifika Töreni

SEDAŞ\'tan Genç Mühendisler için Sertifika Töreni

SEDAŞ'ın Stargate Yetenek Programı, genç mühendislerin proje sunumları ve sertifika töreniyle sona erdi.

19.09.2024 15:02
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SEDAŞ'ın genç mühendis adaylarını geleceğe hazırlayan Stargate Yetenek Programı, 2024 yılı dönemi proje sunumları ve düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (SEDAŞ) mayıs ayında başlayan genç mühendis adaylarını sektöre hazırladığı Stargate Yetenek Programı, Teknik Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen proje sunumları ve sertifika töreniyle tamamlandı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen program kapsamında; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'den katılan Elektrik, Elektrik & Elektronik ve Endüstri Mühendisliği öğrencileri sektörü yakından tanıma ve iş deneyimi kazanma fırsatı buldu.

Program boyunca genç mühendisler, SEDAŞ'ın idari departmanlarının da dahil olduğu kapsamlı oryantasyon programlarını başarıyla yürüttü. Hem teorik hem de pratik bilgi birikimlerini sahada uygulama şansı bulan öğrenciler, iş süreçlerine dair çözüm önerileri ve yenilikçi projelerini SEDAŞ yöneticilerine sundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, "Genç mühendislerimizin sektördeki gelişimlerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Stargate Yetenek Programı ile SEDAŞ olarak geleceğin mühendislerine sadece bilgi ve deneyim değil, aynı zamanda sektörümüze yenilikçi bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından proje sunumlarını yapan; Stargate Mühendislerine SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi tarafından sertifikaları takdim edildi.

Mühendis adaylarının mezuniyetleri sonrasında SEDAŞ'ta uygun iş imkanları oluşması durumunda istihdam edilme fırsatına da sahip olacakları belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SEDAŞ'tan Genç Mühendisler için Sertifika Töreni - Son Dakika

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