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SEDAŞ ve TES-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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SEDAŞ ve TES-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İlk görüşmede 21 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

SEDAŞ ve TES-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı
26.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:09
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SEDAŞ ve TES-İŞ arasında yürütülecek olan 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin açılış toplantısı yapıldı. İlk görüşmede sözleşmenin 21 maddesi üzerinde anlaşma sağlandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, TES-İŞ ile başlayan görüşmelerde karşılıklı anlayış ve iş birliğinin hakim olacağına inandığını söyleyerek, "Çalışma arkadaşlarımızı yakından ilgilendiren sürecin ilk günündeyiz. Önceki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini de her iki tarafı memnun edecek şekilde tamamlamıştık. Bu sözleşmeyi de aynı hedefle tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu yıl da şirket ve çalışanlarımızın menfaatlerini gözeterek sözleşmeyi nihayete erdireceğiz. Geçtiğimiz aralık ayının başında şirketimizin ortaklık yapısında değişiklik gerçekleşti. Hissedarlarımızın desteği, sizlerin katkısı ile iş birliği içerisinde yeni dönemin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu beklentiler doğrultusunda her zaman olduğu gibi tüm çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

SEDAŞ teknik eğitim merkezindeki görüşmelere; TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Genel Merkez yöneticileri, Adapazarı Şube Başkanı Hasan Arıcı ve TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu üyeleri, SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Yüksel, SEDAŞ Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Grup Müdürü Mücevher Yıldız Şişman, SEDAŞ Hukuk Müşaviri Mehmet Macun, SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Demet Çap ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde görev yapacak diğer SEDAŞ yöneticileri katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Türkiye, Sakarya, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SEDAŞ ve TES-İŞ Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika


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