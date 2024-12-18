Sednaya Hapishanesi'nde Korkunç İşkenceler - Son Dakika
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Sednaya Hapishanesi'nde Korkunç İşkenceler

Sednaya Hapishanesi\'nde Korkunç İşkenceler

Abdulkadir Hanki, Esad rejimi altındaki Sednaya Hapishanesi'nde yaşadığı işkenceleri anlattı.

18.12.2024 13:53
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Sednaya Hapishanesi'nde 1 yıl kalan Abdulkadir Hanki, yaşadığı zorluklar ve gördüğü işkenceleri anlatarak Esad ile destekçilerinin hain olduğunu söyledi.

Beşar Esad'ın işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi'nde 1 yıl boyunca mahkum olarak kalan 33 yaşındaki Abdulkadir Hanki, gördüğü işkenceleri ve yaşadığı zulmü anlattı. Hanki, Esad'ın ve destekçilerinin hain olduğunu belirtti. Türkiye'ye gelip ailesiyle yaşayan Suriyeli Hanki, vatanına dönmek için gün saydığını söyledi.

"En ufak hatada öldürülüyorsun"

Sednaya Hapishanesi'nde yaşadığı işkenceleri anlatan Abdulkadir Hanki, "2013 yılında hapse girdim. Sıkıntılar belliydi. Açlık, susuzluk gibi çeşitli işkenceler uygulandı. En ufak hatada öldürülüyorsun. Onlar için insan öldürmek çok normal. O hapse girenlerin yaşayıp öldüğünü yakınları bilmiyor" dedi.

"Orada yaşadığım günleri hatırlamak istemiyorum"

Hapishanede yaşadığı dehşet anlarını anlatan Hanki, "Çok küçük bir odada 150 kişiye yakın insanla birlikte yaşıyorsun. Ben 371 gün kaldım. Ellerimizi bileklerimizden bağlayıp 24 saat sallıyorlardı. Üstümüzde ateşler basıyorlardı. Vücudumuza elektrik veriyorlardı. Orada yaşadığım günleri hatırlamak istemiyorum" dedi.

"İşkence çekenler olarak Esad'ın düşmesine çok mutluyuz"

En kısa zamanda vatanına döneceğini söyleyen Abdulkadir Hanki, "İşkence çekenler olarak Esad'ın düşmesine çok mutluyuz. Bu işkenceden kurtulduk. Türkiye'ye ve bizim için mücadele eden herkese teşekkür ederiz. En kısa zamanda ülkeme döneceğim" şeklinde konuştu.

"Biz kardeşimizden birkaç yıl haber alamadık"

Kardeşinden uzun süre haber alamadığını ifade eden Beşar Hanki, "Biz 2012 yılında Gaziantep'e geldik. 1 yıl sonra Abdulkadir kayboldu. Biz kardeşimizden birkaç yıl haber alamadık. Annem ve babam ve kardeşlerim çok üzüldü. Yaşayıp yaşamadığını öğrenemedik. Sonra çıktı çok şükür. Daha sonra 11 yıl Suriye'de askerlik yaptı. 2 yıldır Türkiye'de yanımızda. Biz onunla kavuştuğumuzda çok mutlu olduk" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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