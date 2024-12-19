Sedyana Hapishanesi'nde Kayıplar Aranıyor - Son Dakika
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Sedyana Hapishanesi'nde Kayıplar Aranıyor

Sedyana Hapishanesi\'nde Kayıplar Aranıyor

Şam'daki Sedyana Hapishanesi'nde, kaybolan yakınlarını arayan aileler evrakları inceliyor.

19.12.2024 12:59
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Sedyana Hapishanesi'ne gelen Suriyeliler, çevreye saçılan hapishane evraklarına bakarak kayıplarının izlerini arıyor.

Esad'ın "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde hayatta kalmayı başaran mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. Kayıp durumdaki yakınlarını arayanlar ise hapishaneye gelmeye devam ediyor. Aileler, hapishanenin çevreye saçılan evraklarında yakınlarına dair iz arıyor.

Ağabeyi Mahmud'u arayan Hassan Tahder, "Ağabeyimin ne cesedine ne de dirisine ulaşamadık. Onun nerede olduğuna ulaşmaya çalışıyorum" dedi.

Evraklarda 2 kardeşine dair iz bulmaya çalışan Ahmed Al Gahir, "13 yıldır 2 kardeşimi arıyorum. Ne cesedine ne de dirisine ulaştık. Burada evraklara bakarak onlara ulaşmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Muhalif grupların Esad rejimini devirmesinin ardından serbest bırakılan mahkumların bir kısmının tedavisi ise kötü şartlarda sürüyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sedyana Hapishanesi'nde Kayıplar Aranıyor - Son Dakika

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