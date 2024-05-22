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Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan tüzük yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre daha önce Bakanlar Kurulu tarafından alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı, Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19'uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir." - ANKARA