Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Göreve Başladı

Yerel

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin mazbatasını alarak yeni dönem görevine başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenin ardından Seferihisar Belediyesi'nde Yetişkin'e bir de doğum günü sürprizi yapıldı. Yetişkin, "İyi ki bu yolu sizlerle yürüdüm" diyerek teşekkür etti.

İzmir'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonucunda yeniden belediye başkanı seçilen İsmail Yetişkin, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Meclis Üyeleri, İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, çok sayıda partili ve vatandaşın büyük katılım gösterdiği kalabalık tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.

"BU YOLU İYİ Kİ SİZLERLE YÜRÜDÜM"

Tebrikleri kabul eden Yetişkin, "Uzun ve yorucu fakat bir o kadar da keyifli bir seçim süreci geçirdik. Bu süreçte elbette yalnız değildim. Cumhuriyet Halk Partisi ailem her zaman yanımdaydı. Öncelikle onlara bir teşekkür ile başlamak istiyorum. Sayın Rahmi Tezel Çınar başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar İlçe Örgütü'ne, Kadın ve Gençlik Kolları üyelerine, sabah akşam sokaklarda olan, seçim ofislerini dolduran tüm üye ve gönüllülerimize, yüreği bizimle atan herkese can-ı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yoldaşımsınız. İyi ki bu yolda sizlerleyim. Yeniden emeğinize yüreğinize sağlık. Bir teşekkürü de elbette Seferihisar Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarıma etmek istiyorum. 5 yıl boyunca her zaman sizlerle gurur duydum. Bu yolu iyi ki sizlerle yürüdüm. Siz olmasaydınız bir parçam eksik olacaktı. Emeğinize, yüreğinize sağlık! Daha yolumuz uzun. Yapacak çok işimiz var. Bundan sonraki 5 yılda birbirimize kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. Bir kez daha herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

YETİŞKİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenin ardından Seferihisar Belediyesi'ne geçen Başkan Yetişkin, belediye personeli ile buluştu. Yerel seçim sürecindeki destekleri için tüm çalışanlarına teker teker teşekkür eden Yetişkin doğum günü sürprizi ile karşılandı. Çalışanlarla birlikte pasta kesen Yetişkin çifte kutlama yaptı.