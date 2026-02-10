CHP Seferihisar İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika
CHP Seferihisar İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

CHP Seferihisar İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
10.02.2026 12:01  Güncelleme: 12:44
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Danışma Kurulu toplantısında kişisel çıkarlar için saf değiştirenleri eleştirerek, halkın iradesinin önemine vurgu yaptı ve siyasetin bir karakter meselesi olduğunu belirtti.

(İZMİR) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kişisel çıkarları için saf değiştirenlerin halktan aldıkları emaneti yok saydığını belirterek, "Halk o oyları şahsi ikbal için vermedi. O oylar laiklik, adalet ve kimsesizlerin hakkı içindi. Tarih, bu anlayışı 'hizmet edenler' olarak değil, 'halkını satanlar' olarak yazacaktır" dedi.

CHP Seferihisar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Çağan Irmak Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya; CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Servet Arga ve Sefa Dönmez, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Cınar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, CHP Seferihisar İlçe Örgütü yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, siyasetin bir pazar yerine dönüştürüldüğünü, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi. Yetişkin, seçim öncesi CHP bayrağı altında siyaset yapıp seçim sonrası halkın iradesini başka kapılara taşınmasının açık bir ihanet olduğunu belirtti.

"Rozet değil, karakter değiştirenler tarihe not düşülür"

Yetişkin, kişisel çıkarları için saf değiştirenlerin halktan aldıkları emaneti yok saydığını belirterek, "Halk o oyları şahsi ikbal için vermedi. O oylar laiklik, adalet ve kimsesizlerin hakkı içindi. Tarih, bu anlayışı 'hizmet edenler' olarak değil, 'halkını satanlar' olarak yazacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kısıtlı imkanlarla, büyük bir inançla hizmet üretiyoruz"

Seferihisar Belediyesi'nin tüm ekonomik ve siyasi engellere rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini söyleyen Yetişkin, "Halka hizmet etmek isteyen, her şartta eder. Biz gücümüzü iktidarın sofrasından değil, Seferihisar halkının bize duyduğu güvenden alıyoruz" dedi.

"Özgür Özel'le değişim, Atatürk'ün yolunda yürüyüş"

Yetişkin, "Genel Başkanımızın yanındayız. Bizim rotamız bellidir; rotamız Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Halkın iktidarını kurana kadar bir adım geri atmayacağız" diye konuştu.

"Bedel ödeyen yol arkadaşlarımızın yanındayız"

Belediye başkanları ve partililerin hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yetişkin, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere cezaevlerinde bulunan tüm yol arkadaşlarının yanında olduklarını vurguladı. Yetişkin, "Onlar dört duvar arasında halkın onurunu korurken, birileri o onuru pazarlık masasına yatırıyor. Bizim safımız nettir" dedi.

"Emanete ihanet yok, yoldaşa arkadan vurmak yok"

Siyasetin bir karakter meselesi olduğunu kaydeden Yetişkin, "Parti değiştirmek sadece bir rozet değiştirmek değildir. Bu, sana inanan binlerce insana 'oyunuzun hükmü yok' demektir. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bu belediye şahsi pazarlıkların değil, halkın ve demokrasinin kalesidir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, Seferihisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Seferihisar İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
