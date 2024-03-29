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Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını hizmete açan Seferihisar Belediyesi, hem ilçedeki çocukların hem de annelerin yüzünü güldürdü. Annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği merkez, çocukları hem eğitecek hem de eğlendirecek.

Seferihisar Belediyesi, Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını hizmete açtı. İlçedeki annelerin büyük ilgisini çeken merkez, çocukların da yeni eğlence mekanı oldu. Çocuk oyun grubundan oluşan bir park ve masal evi bulunan merkezde, 4-5 yaş çocuklara ve tuvalet eğitimini almış 3 yaşındaki çocuklara eğitim verilebilecek. Sezonluk olarak otel ve restoran gibi işletmelerde çalışan annelerin 6 yaş çocuklarına da eğitim verecek merkez, gün içerisinde; pazara, hastaneye giden, işi olan anneler için belli saatlerde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olarak hizmet verecek. Ayrıca çocuklarını bekleyen aileler, hocalar eşliğinde; resim, satranç, spor gibi aktiviteler yapacak, kafeterya da vakit geçirebilecek.

Güçlü bir toplumun güçlü bireyler yetiştirerek mümkün olacağını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bunun için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Başkan Yetişkin, "Eğer bir anne çocuğunu bırakacak yeri olmadığı için çalışamıyorsa o kadından güçlü olmasını bekleyemeyiz. Eğer bir çocuk ekonomik zorluklardan kaynaklı kreşe gidemiyorsa, o çocuğun diğer çocuklar kadar başarılı olmasını bekleyemeyiz. İşte bu yüzden fırsat eşitliğini sağlamak da sosyal belediyecilik anlayışına sahip belediyelere düşüyor. Biz Seferihisar Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı bu anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Artan fiyatların hem aileleri zora soktuğunu hem de çocukların eğitim ve sosyal alanlara erişim gibi konularda fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını belirten Yetişkin, "Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi, çalışan anneler için bir kurtarıcı olacak. Yalnızca çalışan anneler için değil, çocuğunun sosyalleşmesini ve iyi bir eğitim almasını isteyen; fakat fahiş fiyatlardan kaynaklı bu imkana erişemeyen herkes için bir kurtarıcı olacak. Aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak projemiz, çocuk oyun sokağının ilk örneğini de bugün burada açıyoruz. Burası, sokaklar güvenli olmadığı için evlerde akıllı telefonlara ve tabletlere mahkum bırakılan çocuklarımızın gelip başka çocuklar ile özgürce oynayabileceği bir sokak olacak. İlk örneğini Doğanbey-Payamlı'da hayata geçirdik. Bundan sonra da Seferihisar'ın bir çok mahallesinde Çocuk Oyun Sokakları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR