Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını Hizmete Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını Hizmete Açtı

Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını Hizmete Açtı

Seferihisar Belediyesi, Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını hizmete açarak çocukların eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

29.03.2024 12:36  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını hizmete açan Seferihisar Belediyesi, hem ilçedeki çocukların hem de annelerin yüzünü güldürdü. Annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği merkez, çocukları hem eğitecek hem de eğlendirecek.

Seferihisar Belediyesi, Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını hizmete açtı. İlçedeki annelerin büyük ilgisini çeken merkez, çocukların da yeni eğlence mekanı oldu. Çocuk oyun grubundan oluşan bir park ve masal evi bulunan merkezde, 4-5 yaş çocuklara ve tuvalet eğitimini almış 3 yaşındaki çocuklara eğitim verilebilecek. Sezonluk olarak otel ve restoran gibi işletmelerde çalışan annelerin 6 yaş çocuklarına da eğitim verecek merkez, gün içerisinde; pazara, hastaneye giden, işi olan anneler için belli saatlerde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olarak hizmet verecek. Ayrıca çocuklarını bekleyen aileler, hocalar eşliğinde; resim, satranç, spor gibi aktiviteler yapacak, kafeterya da vakit geçirebilecek.

Güçlü bir toplumun güçlü bireyler yetiştirerek mümkün olacağını belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bunun için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Başkan Yetişkin, "Eğer bir anne çocuğunu bırakacak yeri olmadığı için çalışamıyorsa o kadından güçlü olmasını bekleyemeyiz. Eğer bir çocuk ekonomik zorluklardan kaynaklı kreşe gidemiyorsa, o çocuğun diğer çocuklar kadar başarılı olmasını bekleyemeyiz. İşte bu yüzden fırsat eşitliğini sağlamak da sosyal belediyecilik anlayışına sahip belediyelere düşüyor. Biz Seferihisar Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı bu anlayış ile sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Artan fiyatların hem aileleri zora soktuğunu hem de çocukların eğitim ve sosyal alanlara erişim gibi konularda fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını belirten Yetişkin, "Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi, çalışan anneler için bir kurtarıcı olacak. Yalnızca çalışan anneler için değil, çocuğunun sosyalleşmesini ve iyi bir eğitim almasını isteyen; fakat fahiş fiyatlardan kaynaklı bu imkana erişemeyen herkes için bir kurtarıcı olacak. Aynı zamanda Türkiye'ye örnek olacak projemiz, çocuk oyun sokağının ilk örneğini de bugün burada açıyoruz. Burası, sokaklar güvenli olmadığı için evlerde akıllı telefonlara ve tabletlere mahkum bırakılan çocuklarımızın gelip başka çocuklar ile özgürce oynayabileceği bir sokak olacak. İlk örneğini Doğanbey-Payamlı'da hayata geçirdik. Bundan sonra da Seferihisar'ın bir çok mahallesinde Çocuk Oyun Sokakları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Seferihisar, Çocuk, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını Hizmete Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:04 Yüzde 42’lik hisseyi de satın aldılar İstinye Park AVM’nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:49 Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL’ye satışa çıkarıldı Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:17 Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 13:22:24. #1.11#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi Doğanbey-Payamlı Gündüz Bakım Evi ve Oyun Sokağını Hizmete Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement