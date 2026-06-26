Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Tutuklandı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Tutuklandı

26.06.2026 09:07  Güncelleme: 10:12
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Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U., rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturmada daha önce belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesi de tutuklanmıştı.

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınana İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 22 Haziran'da gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyeye sevk edildi. E.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürülen Seferihisar Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında ilk operasyon mayıs ayından gerçekleştirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan gazeteci E.A., belediye çalışanı O.K. ile Belediye Meclis Üyesi B.S. tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgası ise 17 Haziran'da gerçekleştirildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında usulsüz menfaat sağladıkları, yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi gerçekleştirildiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyette serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişiden Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şirket görevlisi M.C.H. ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Tutuklandı - Son Dakika

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