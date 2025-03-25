Seferihisar Belediyesi'nden 15. Tohum Takas Şenliği - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'nden 15. Tohum Takas Şenliği

Seferihisar Belediyesi\'nden 15. Tohum Takas Şenliği

Seferihisar Belediyesi, 'Tohum Seferberliği' projesi kapsamında düzenlediği 15. Tohum Takas Şenliği'nde yerli tohumların yaşatılmasına ve üreticilerle buluşmasına destek olacak. Şenlikte yüz bin fide vatandaşlara hediye edilecek.

25.03.2025 15:30  Güncelleme: 15:32
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Seferihisar Belediyesi "Tohum Seferberliği" projesi kapsamında yerli tohumların yaşatılması ve üreticiyle buluşturulması amacıyla düzenlediği Tohum Takas Şenliği'nin 15.'sine hazırlanıyor.

Yerel tohumun sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurulan Can Yücel Tohum Merkezi'nde yerel tohumlar uygun koşullarda saklanıyor, her sene binlerce fide hem vatandaşla hem de üreticiyle buluşturuluyor. 2011 yılından itibaren hizmet veren Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel fideler bu sene Mayıs ayının sonunda düzenlenecek Tohum Takas Şenliği'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlara dağıtılacak.

Tohum Takas Şenlikleri'ni başlatan ve yerli tohumların Türkiye'ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, yerel tohumun sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla 15.'si düzenlenecek Tohum Takas Şenliği'nde vatandaşlara yüz bin fide hediye edilecek. Ayrıca, Türkiye'nin her yerinden davet edilen belediyelerin katılımlarıyla gerçekleşecek şenlikte, tüm belediyeler kendi stantlarında şehirlerinde ürettikleri atalık tohumları sergileyecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin; "Kamuda uygulanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında geçtiğimiz yıl gerçekleştiremediğimiz tohum takas şenliğimizin 15.'sine büyük bir özveriyle hazırlanıyoruz. Seferihisar Tohum Takas Şenliği yalnızca bir şenlik olmasının ötesinde, atalık tohumumuza, yerli üreticinin alın terine ve toprağımıza sahip çıktığımız mücadelenin yüzü olmaya devam ediyor. Seferihisar Belediyesi olarak yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacak, toprağı ışıldayan bir Seferihisar için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi tohum takas şenliğimize bekliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi'nden 15. Tohum Takas Şenliği - Son Dakika

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