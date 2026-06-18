Seferihisar Belediyesi'nden Soruşturma Açıklaması: Tüm İmar Süreçleri Mevzuat Çerçevesinde Gerçekleştirilmektedir

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin "Soruşturma sürecini yakından takip etmekteyiz. Belediyemizde yürütülen tüm imar, ruhsatlandırma ve kent planlama süreçleri; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, denetime açık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" açıklamasını yaptı.

Seferihisar Belediyesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 17 Haziran 2026 tarihi itibarıyla basına da yansıyan soruşturma sürecini yakından takip etmekteyiz. Belediyemizde yürütülen tüm imar, ruhsatlandırma ve kent planlama süreçleri; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, denetime açık ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Seferihisar Belediyesi olarak her zaman halkımız için çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."