Seferihisar Belediyesi Ramazan Denetimlerini Sürdürüyor

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Seferihisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayına sayılı günler kala market, kasap ve işletmelerde ruhsat ve evrak denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, fiyat tarifeleri, yetkili kesim mührü ve muhafaza şartları titizlikle incelendi. Yetkililer, hijyen ve kalite standartlarına uygun olmayan ürünlerle ilgili gerekli işlemleri yaptı.

Zabıta ekipleri, yıl boyunca farklı esnaf grubuna yönelik denetimlerin planlı bir şekilde devam edeceğini, vatandaşların şikayet ve taleplerini 0 (530) 568 75 63 numaralı telefondan iletebileceğini ifade etti. - İZMİR