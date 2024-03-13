Seferihisar Belediyesi Üzüm Üreticilerine Sıvı Bordo Bulamacı Dağıttı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Üzüm Üreticilerine Sıvı Bordo Bulamacı Dağıttı

Seferihisar Belediyesi Üzüm Üreticilerine Sıvı Bordo Bulamacı Dağıttı

Seferihisar Belediyesi, üretici destekli çalışmaları kapsamında üzüm üreticilerine 5000 litre sıvı bordo bulamacı dağıttı. Ayrıca üzüm üreticilerini ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, uluslararası bir bağ rotasını hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

13.03.2024 12:16  Güncelleme: 12:37
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Seferihisar Belediyesi, üretici destekli çalışmaları kapsamında üzüm üreticilerine 5000 litre sıvı bordo bulamacı dağıttı. Ayrıca üzüm üreticilerini ziyaret eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar'da uluslararası bir bağ rotasını hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Bu bağ rotası hem üreticimize, hem de ilçe turizmine büyük katkı sunacak" dedi.

Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, üzümlerin hastalık kapmaması ve zararlılardan korunması için büyük önem taşıyan sıvı bordo bulamacı ilacı dağıtımına başlayarak, Çamtepe Köyü'nden Kavakdere'ye, Orhanlı'dan Turgut Köyü'ne Seferihisar'daki tüm üzüm üreticilerine dağıtım yaptı. Üzüm üreticileri verilen katkıdan dolayı, belediyeye ve Başkan Yetişkin'e teşekkür ettiler.

"SEFERİHİSAR'DA HER ZAMAN ÜRETİCİNİN KAZANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Köylerdeki üreticileri ziyaret ederek dağıtıma katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, uluslararası standartlara sahip bir bağ rotası için çalışmalara başladıklarının müjdesini verirken, "Seferihisar'da uluslararası bir bağ rotasını hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Bu bağ rotası hem üreticimize, hem de ilçe turizmine büyük katkı sunacak. Tabii ki böyle bir çalışmanın hayata geçmesi için öncelikle üreticimizin desteklenmesi gerekiyor. Sıvı bordo bulamacı dağıtarak üreticimizi ve ürünlerimizi koruyoruz. Üreticimizin kazancını artırmak için elimizden geleni yapacak Seferihisar'da her zaman üreticinin kazanmasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Seferihisar, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi Üzüm Üreticilerine Sıvı Bordo Bulamacı Dağıttı - Son Dakika

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