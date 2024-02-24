Seferihisar\'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis Hizmete Açıldı

Yerel

Seferihisar Belediyesi tarafından Orhanlı'da inşa edilen çok amaçlı sosyal tesis, hizmete açıldı. Yaratıcı yazarlık, satranç, yapay zeka, işaret dili, ziraat konu başlıkları altında eğitimlerin verileceği tesiste, yaşlı bakım ünitesi ile kadın üreticiler için yerel ürün stantları bulunacak.

Orhanlı Sosyal Tesisi'nin açılışına, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan açılışta çocuklar, düzenlenen atölyelerde birbirinden yaratıcı çalışmalara imza attılar.

TAM DONANIMLI TESİS

Orhanlı halkının büyük ilgi gösterdiği tesiste, yaratıcı yazarlık, satranç, yapay zeka, işaret dili, ziraat konu başlıkları altında eğitimlerin verilecek; yaşlı bakım ünitesi ile kadın üreticiler için yerel ürün stantları bulunacak. Düğün, nişan gibi organizasyonların da yapılacağı tesisin çay ocağını, ihtiyaç sahibi kadınlar dönüşümlü olarak işletecek.

"BU TESİS BİR YAŞAM ALANI"

Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Orhanlı gibi köylerdeki üretim gücünün kentten köylere göçün önünü açtığını vurgulayarak, "Bakın artık büyükşehirlerde yaşanamıyor. Kalabalık, hava kirli, her yer beton, ne yediğin ne içtiğin sağlıklı. Böyle olunca da insanlar kendilerine kaçış noktaları arıyor. Orhanlı Köyü işte bu insanlar için cennetten bir köşe. Kentten köye göç ile, kırsal ekonomi canlanıyor, yerel kültür yaşatılıyor, tarımsal üretim artıyor, kısacası doğa ile insan bir bütün oluyor. İşte bu yüzden burası bir yaşam alanı. Burası Orhanlıyı yaşatan insanların buluşma alanı olacak ve Orhanlı'ya çok yakışacak" diye konuştu. "KADINLAR BURADA BULUŞACAK"

Geçen hafta 50 yaş üstü vatandaşlar için Seferiçınar Yaş Alma Merkezi ile Seferihisar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yaşam Merkezi'ni hizmete açtıklarını belirten Yetişkin, "Bu merkezde yaz düğünleri yapılacak, yapay zekadan işaret dili eğitimine kadar birçok farklı alanda atölyeler düzenlenecek. Gençler burada öğrenecek, kadınlar burada buluşacak. Tam anlamıyla bir yaşam alanı olacak. Orhanlı Kültür ve Sosyal Yaşam Alanı tüm Orhanlı halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"HAYALİMDEKİ KÖY BURASI"