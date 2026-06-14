Seferihisar\'ın iki büyük kavşağı yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ın iki önemli kavşağında kapsamlı bir dönüşüme imza attı. Turizm rotası üzerinde yer alan Karakoç ve Akarca kavşaklarındaki peyzaj çalışmalarıyla, alanlar estetik bir görünüme kavuşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alanlarında başlattığı doğayla uyumlu ve özgün tasarımlı peyzaj düzenlemeleriyle İzmir'in çehresini değiştirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz döneminde çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Seferihisar'daki iki önemli kavşakta düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Turistik alanların ulaşım rotası üzerinde yer alan Kuşadası Caddesi üzerindeki Karakoç Kavşağı ile Akarca Kavşağı yenilendi.

Rengarenk özgün tasarım

Yenileme çalışmaları kapsamında ekipler Karakoç Kavşağı ve beraberindeki orta refüj alanında düzenlemeleri tamamladı. Eski ve bakımsız bir görünüme sahip kavşak yeni özgün tasarımıyla estetik bir tasarıma kavuştu. Alana toplam 72 adet ağaç ve 1554 adet çalı bitkisinin ekimi yapılarak yeşil doku artırıldı. Kurakçıl peyzaj çalışmaları kapsamında 85 metreküp toprak serimi, 60 metreküp mıcır taşı, 60 metreküp cüruf serimi yapılarak renkli ve doğal bir tasarım oluşturuldu.

Araç ve yaya sirkülasyonu analiz ediliyor

Akarca Kavşağı ve orta refüjde yürütülen peyzaj düzenlemeleri kapsamında 54 adet ağaç, 1102 adet çalı dikimleri gerçekleştirildi. 70 metreküp toprak seriminin yapıldığı alanda 60 metreküp mıcır taşı, 60 metreküp cüruf serimi yapıldı. Düzenlemelerde araç ve yaya sirkülasyonu analiz edilerek, sürücünün görüşünü engellemeyecek ve dikkatini dağıtmayacak tasarımlar oluşturuldu. - İZMİR